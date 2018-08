Ilmateade hoiatab, et neljapäeval ja reedel kerkib õhutemperatuur taas 30 kuni 33 kraadini. Metsades on kohati suur tuleoht, eriti Ida-Viru-, Valga- ja Läänemaal! Tervele Eestile on antus kas esimese või teise taseme hoiatus. Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Teise astme hoiatus tähendab, et ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi. Esimese ja teise astme ilmahoiatus (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee) Kolmapäeval tugevneb kõrgrõhkkond ja selle servas on meie ilm olulise sajuta ning nõrga tuulega. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 18, päeval 24..27, meretuulega rannikul kuni 22°C. Kolmapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Neljapäeval jõuab Rootsi rannikule madalrõhulohk. Samal ajal ulatub Venemaalt kõrgrõhkkonna serv Balti riikide kohale. Nende vahel kujuneb jõuline lõunavool ning toob meile väga sooja õhumassi, mille algne kujunemispiirkond on Põhja-Aafrika. Õhumass on kuiv ning taevas laialdaselt selge ja kõrvetava päikesega. Lõunakaare tuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 14..18, saarte rannikul kuni 21, päeval 29..32, meretuulega rannikul kuni 25°C. Neljapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Reedel nihkub madalrõhulohk merele, aga kaugemale tõenäoliselt esialgu ei pääse, sest Venemaa kõrgrõhkkonna serv püsib veel Läänemere idaranniku kohal. Kahe rõhuala piirimail paisub lõunatuul tugevaks ja tingimused kuuma jätkuvaks sissetungiks on soodsad. Õhutemperatuur on öösel 18..21, rannikul kuni 23, päeval 29..34°C, meretuulega rannikul 25°C ümbruses. Taevas on võrdlemisi selge öösel ja ennelõunal, päeva peale lisandub lääneserva niiskust, kerkib üles pilverünki ning pärastlõunal sajab Lääne-Eestis äikesevihma, on rahe ja tugevate tuuleiilide oht. Reede (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)