Juulis müüdi Tallinnas 706 korterit, mis on 19 protsenti vähem kui juunis, analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa- ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on kinnisvarasektor seotud ilmaga pea sama tihedalt kui jäätisetööstus. “Kui väljas on nii kuum, et valgusfoor ka ei jaksa vilkuda, siis inimesed pagevad linnast ja ei viitsi mööda võõraid kortereid kolistada,” kommenteeris Vahter.

“Tavaliselt järgneb laisale kuule tihedam, sest uue kodu vajadus ei kadunud vahepeal kuskile, vaid läks lihtsalt meelest,” kirjeldas Vahter üht kinnisvaraturu lihtsamat mustrit.

“Suures plaanis teevad praegu palju tehinguid 25–30-aastased, kes otsivad oma esimest kodu. 90ndatel sündinud noored on mitmes mõttes eelmistest generatsioonidest erinevad. Nad ei mäleta 2007. aasta kriisi ning on seetõttu julgemad ja avatumad, teiseks jätavad nad pigem auto ostmata ja kulutavad ülejäänud raha kallimale kodule,” rääkis Vahter.

“Kuigi korterite hinnad võivad tunduda kallid, siis on üürimine kulukam. Näiteks võidakse korraliku 3-toalise korteri eest tänapäeval nii küsida, kui ka maksta 1000-1200 eurot kuus, mis teeb ostmise ikkagi mõttekaks,” lisas Vahter.

Juulis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1028 ostu-müügitehingut, mis on ligi 22% vähem võrreldes juuniga.

Kinnisvaratehingute koguväärtus oli 117,7 miljonit eurot, mis on 32 protsenti vähem kui eelmisel kuul.

Juulis müüdi Tallinnas 706 korterit, mis on 19 protsenti vähem kui juunis. Korterite keskmine ruutmeetri hind langes kuuga 2,5 protsenti 1821 euroni, olles siiski 8,8 protsenti kõrgem, kui mullu samal ajal. Kalleim korter müüdi 720 000 ning odavaim kümne euroga.

Juulis müüdi Tallinnas 30 hoonestatud elamumaa krunti, mis on kahe võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim maja müüdi poole miljoni ning soodsaim 4000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi kaheksa elamumaa krunti, mis on 31 võrra vähem kui juunis. Kalleim krunt maksis 170 000 ning odavaim 1000 eurot.

Loe lisaks: Rekordsoe suvi tõmbas korterimüügile piduri peale