Eften kavatseb neljandas kvartalis välja tulla neljanda kinnisvarafondiga, mis oleks suunatud institutsionaalsetele investoritele ning fondi kogumahuks oleks 200-240 miljonit eurot.

"Me kavandame omakapitali mahuks 100-120 miljonit eurot ja samas mahus laenukapitali," ütles Eften Kinnisvarafond AS-i juht Viljar Arakas BNS-ile. Tema sõnul töötab firma hetkel uue fondi vajalikke dokumente ette ning raha kaasamine algaks neljandas kvartalis.

Põhjus uue fondi loomiseks tuleneb Efteni teise kinnisvarafondi ettenähtud mahu täitumisega, mistõttu seal uusi investeeringuid plaanis ei ole ning uus ehk neljas fond jätkaks teise fondi investeerimisstrateegiaga ehk core ja core plus ärikinnisvarapindade strateegiaga.

Kogu uue fondi üle 200 miljoni euro suurust mahtu Arakas koheselt täis saada ei plaani ning esialgu loodetakse kaasata fondi seniste investorite raha.

Tõenäoliselt hakkab Efteni neljas fond investeerima Baltimaade pealinnade ärikinnisvarasse.

"Core ja core plus kinnisvara on pealinnadega seotud," märkis Arakas, kuid lisas, et praeguses teises fondis on ka üks Kaunase logistikakeskus.

Oma äriplaanijärgse fondimahu ületanud Eften Kinnisvarafond II AS jääb Arakase sõnul hoidmisfaasi ning kuigi varade korrashoidmiseks on investeeringuid ettenähtud, siis uusi investeeringuid ei tule ning fond jääb rahavoogu teenima.

Teisest fondist neljandasse varasid ümber tõsta Eften ei kavatse ega ka saa, kuivõrd fondide põhikirjas ei ole varade müümine ühelt Efteni fondilt teisele Efteni fondile lubatud.

Eften Kinnisvarafond II AS on oma äriplaani järgse fondimahu poolaasta lõpu seisuga ületanud. Seoses sellega peatab fondivalitseja uute investeeringute tegemise fondi ning toob 2018. aasta teises pooles turule ainult institutsionaalsetele investoritele suunatud Eften Real Estate Fund IV, mis jätkab Eften Kinnisvarafond II senist core and core plus investeerimisstrateegiat, teatas Eften teisipäeval.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Eften tuleb aasta lõpus välja enam kui 200-miljonilise mahuga fondiga