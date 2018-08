ITAR Tassi veebis oli teade veel täna hommikul esiuudiseks. Tass toob välja, et Eesti õhujõudude esindaja sõnul oleks Hispaania hävitaja võinud raketi lendu lasta ka Venemaa suunal. Eesti õhuväe staabi juhataja Riivo Valge sõnul oleks rakett teoreetiliselt võinud lennata ka itta ning jõuda Peipsi järve Vene Föderatsiooni-poolsele kaldale, kirjutab TASS Postimeest vahendades.

Russia Today kirjutab, et NATO õhuturbe hävitaja lasi „eksikombel” Vene piiri lähedal välja lahingraketi. Eesti õhuruumis toimuval NATO õhuturbemissioonil osalevad Hispaania hävitajad on pärast seda, kui üks lenduritest lasi õppelennu ajal eksklikult välja lahingraketi, missioonilt ajutiselt kõrvaldatud, kirjutab väljaanne.

Eile lasi Hispaania õhuturbe hävitaja Eesti õhuruumis eksikombel välja õhk-õhk tüüpi lahingraketi. Kurioosne intsident on üsna põhjalikult kajastust leidnud ka Venemaa meedias. Paanikakülvamist ei ole siiski märgata.

Ka Riast võib lugeda, et Hispaania hävitaja lasi Eesti kohal lendu lahingraketi. „Hispaania õhuturbe hävitaja Eurofighter Typhoon 2000 lasi Lõuna-Eesti kohal eksikombel välja õhk-õhk tüüpi lahingraketi. Raketi lennutrajektoor, asukoht ja seisukord on täpsustamisel. Raketti otsitakse.”

Eesti õhuväe staabi juhataja Riivo Valge täpsustas, et antud intsident on Eesti Vabariigi ajaloos esmakordne. Valge lisas, et ka teistes riikides tuleb selliseid juhtumeid harva ette, kirjutab Ria.ru.

Hispaania õhujõud saadeti „erru” pärast intsidenti hävitajaga, mis juhuslikult lasi lendu lahingraketi. Raketti ei ole veel leitud. Eesti meedia kohaselt oleks rakett halvimal juhul võinud lennata Venemaa territooriumile, kirjutab Interfax.

"Venelased ei usuks, et tegemist oli õnnetusega," toob Interfax välja ka Eesti siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koorti seisukoha.