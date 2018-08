Muuhulgas seaduse nüansi tõttu enam kui aasta turvakodudes elama pidanud nelja-aastase Martini juhtum, võib positiivse arengu kaasa tuua –riigikogu asub muutma seadust, mis piirab alaealiste eestkostet puudutavat kaebeõigust. Martini juhtumiga tegelnud lastekaitseametnike üle alustas sotsiaalkaitseamet aga järelevalvemenetlust, kirjutab ERR.

Üks põhjus, miks vanemliku hoolitsuseta jäänud Martin nii pikaks ajaks turvakodudesse pidi jääma, peitus seaduse konksus: lapse tädi, kes soovis esimese astme tagaselja tehtud kohtuotsust, mis perelt seisukohti ei võtnudki, edasi kaevata, et saaks esitada ka oma argumendid, miks poiss just oma sugulaste peres võiks eestkoste alusel kasvada, sai kohtult taotluse tagasilükkamise põhjendusega, et tal puudub kaebeõigus.

Teisisõnu: eestkoste küsimustes on seaduse järgi õigus kohtuotsuseid vaidlustada üksnes ülenejatel ja alanejatel ehk vanematel-vanavanematel ja täisealiste inimeste puhul ka nende täisealistel lastel, ent muud lähisugulased, nagu näiteks tädid-onud, seda õigust ei oma.

Olukorras, kus vanematelt on aga hooldusõigus ära võetud, ei ole nad paraku ilmselt ka oma lapse käekäigust enam huvitatud, nii et kaebeõigus jääbki üksnes kohalikule omavalitsusele, mis annab selle lastekaitseametnikele väga suure voli lapse saatuse kujundamisel.