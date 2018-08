Teisipäeva pärastlõunal kell 15.44 tulistas Hispaania hävitaja Eurofighter Otepää lähistel eksikombel põhja suunas välja õhk-õhk tüüpi raketi. Raketi täpne lennutrajektoor, asukoht ja staatus on käesoleva ajani ebaselge, küll aga on teada, et sellel ajal oli lähikonnas kaks reisilennukit.

Veebilehel Flightradar 24 on näha, et AFL102 oli Moskva-New Yorgi lennuk, lend SDM6658 oli teel Münchenist Peterburi.