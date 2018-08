Täna kell 20.00 antakse Pärnu kontserdimajas Pärnu Muusikafestivalil üle Eesti autorite ühingu ja Eesti heliloojate liidu algatatud Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia, mille laureaadiks valis žürii üksmeelselt helilooja Tõnu Kõrvitsa.

Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia väärtustab autoristiili selget arengukaart, muusikalise mõtlemise mastaapsust ja kunstilist sügavust ühe helilooja loomingus. Preemia žüriisse kuuluvad dirigent Paavo Järvi, helilooja Erkki-Sven Tüür, muusikateadlane Kerri Kotta ning elektronmuusik Tammo Sumera.

Tõnu Kõrvits on eesti muusikasse kasvanud tasahilju ja loomulikult ning jõudnud isikupärase helikeeleni peaaegu märkamatult. Ta on helilooja, kes kulgeb mööda kõrvalteid, kondab vaikselt ja märkamatult eesti mentaalsetes tagatubades, sageli kaugel kohast, kus toimuvad tulised debatid ja põrkuvad esteetilised paradigmad. Kuid just seetõttu on tal võime märgata olulist ning tuua see poeetilise selgusega kuulaja ette. Tema leebelt kompromissitu loomulikkuse esteetika on kandunud edasi ka tema õpilaste loomingusse, mistõttu võib rääkida teatavast koolkondlikkusest, uussiirusest eesti muusikas.