Europarlamendi liige Kaja Kallas sai tunda, mida tähendavad Tallinna teed jalgrattaga liiklejale. Naine jagab enda värsket kogemust Instagrami vahendusel ning küsib inimestelt nõu, kuidas Tallinna kesklinna jalgrattaga läbida?

"Tulin täna rattaga tööle. Käed siiani värisevad. Kaks korda oli tunne, et nüüd jään alla, paar korda hüppas käekott äärekivi kõrguse tôttu peaaegu korvist välja," kirjutab Kallas enda värsketest läbielamistest Tallinna kesklinna tänavatel.

Mitmed sõbrad ja tuttavad on Kajale andnud pildi juures ka nõu. Näiteks erakonnakaaslane Yoko Alender soovitab lihtsalt praktiseerida, harjutamine teeb ju meistriks. "Aegamööda leiab marsruudi, mis on kõige vähem halb," jagab Yoko head nõu. "Hea, kui varvas rattaseljas alati maha ulatub. Ja kujutle nüüd veel, et tahaksid ka lapse rattatoolis lasteaeda viia enne, või pisut vanema omapäi ratta seljas kooli saata... Alles siis kui seda viimast rahuliku südamega saaks, võiks öelda, et tehtud," kirjutab Yoko.

Kallasele on ka soovitatud kõrgetest teeäärtest hoiduda ja võimalusel ratta seljast maha tulla. Üks sõber jagab soovitust käekott praktilisema seljakoti vastu vahetada. "Eks see kesklinnas liikumine on "vahva" ellujäämisretk," lisab Kaja sõber humoorika kommentaari. "Aga muus osas pole vast muud teha kui olla tähelepanelik ja rahulik."