Eesti Rahvusringhääling ja Jaapani avalik-õiguslik telekanal NHK on ühendanud jõud, et salvestada täna õhtul Pärnus toimuv Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi kontsert ning tuua see muusikasõpradeni nii kauges Jaapanis kui koduses Eestis.



Tegemist on esmakordse mastaapse koostööga Eesti ja Jaapani ringhäälingute vahel, mida on ette valmistatud juba ligi aasta. Jaapanlaste elav huvi Eesti muusikast rohkem teada saada on kahtlemata NHK sümfooniaorkestrit juba neljandat hooaega peadirigendina juhatava Paavo Järvi teene.



NHK muusika-ja teatriprogrammide produtsendi Yasuko Kobayashi sõnul on nad juba mõnda aega otsinud võimalust oma silmaga vaatama tulla, mis maa see selline on, kust on pärit terve perekond tippdirigente ja kus elab ja toimetab Arvo Pärt. "Kuuldused Pärnu muusikafestivalist kui kõrgetasemelisest muusikasündmusest ja siin valitsevast ääretult inspireerivast õhkkonnast levivad maailmas kiiresti. Leidsime, et Eesti Vabariigi juubeliaasta on parim aeg Jaapani publikule sellest lähemalt rääkida," lisas Kobayashi.



Kobayashi kureerib aastas ligi 70-80-t muusikaprojekti ja on rahvusvaheliste teleproduktsioonide üks võtmefiguure. "Meie soov oli usaldada selles koostöös kandev loominguline roll Eesti tegijatele, kel on kõik vajalikud oskused olemas. Pean väga oluliseks avalik-õiguslike ringhäälingute ühistööd - meil on samad eesmärgid, väärtused ja missioon. Me ei salvesta kontserte selleks, et raha teenida. Teenime oma vaatajaid, tuues nende igapäevaellu ilu ja emotsioone ja olles kultuuride vahendajateks ning jäädvustajateks. Sedasama teeb ka Paavo Järvi oma imelise orkestriga," ütles Kobayshi.



Projekti juhi Heidi Pruuli sõnul on ETV Pärnusse saatnud oma parimad jõud - produtsent Helen Valkna ja režissöör Ülle Õuna käe all töötava salvestusmeeskonna. "Tunneme rõõmu ja samas ka vastutuse suurust, et selles olulises partnerluses kõigi ootused täituksid. Tänu Järvide avatud olekule ja vastutulelikkusele ning Pärnu muusikafestivali sõbralikule meeskonnale on kõik eeldused loodud," lisas Pruuli.



8. augustil Pärnu muusikafestivali raames toimuval Eesti Festivaliorkestri kontserdil kõlavad Arvo Pärdi 3. sümfoonia ja uudisteos Jüri Reinverelt, lisaks klassika kullafondi kuuluv Griegi klaverikontsert nimeka pianisti Elisabeth Leonskaja soleerimisel. Kontserdi sissejuhatuseks valmib NHK režissööri Mari Inamisu käe all Pärnu muusikafestivali tutvustav dokumentaalsaade. Salvestis on NHK eetris 30. septembril ja ETV-s veidi hiljem, oktoobris.