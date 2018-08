AMRAAM kaalub 152 kg ja on 3,7 meetrit pikk. Raketi lõhkekeha kaalub vastavalt versioonile 18.1 kg - 22,7 kg. Kui AIM-120A ja 120B on võimeline lendama kuni 75 kilomeetri kaugusele, siis AIM-120C ja 120D võib sihtmärki tabada ka 105-180 kilomeetri kauguselt.

AMRAAM-tüüpi rakett on välja töötatud Ameerikas ja tootmises olnud alates 1991. aastast. Aja jooksul on AMRAAMist kujunenud militaarmaailmas äärmiselt populaarne valik õhuturbe teostamiseks ja relv on kasutuses ligi neljakümnes riigis. Läänemaailma kõrval kasutab AMRAAM-tüüpi raketti näiteks ka Pakistan, Saudi-Araabia, Singapur ja Tai.

Kuidas AMRAAM töötab?

AMRAAM-tüüpi rakett ei ole pirtsakas ilmastikuolude suhtes. Vihm, tuul ja äike ei tohiks raketi trajektoori ega lennukiirust mõjutada. Samuti ei ole vahet, kas väljas on valge või pime. Lennuk edastab raketile info sihtmärgi (kiirus, oletatav suund) kohta vahetult enne välja tulistamist. Rakett lendab sihtmärgi suunas kasutades selleks sissesisseehitatud navigatsioonisüsteemi, kuid abiks on ka raketi infrapuna sensor. Raketi lennu vältel saadab sihtmärgi asukoha kohta juhiseid ja uut infot ka raketi teele saatnud hävitaja radar.

AMRAAN-tüüpi rakett lendab 4900 km/h. (Kuvatõmmis/Youtube/AiirSource Military)

AMRAAN-tüüpi raketil on olemas ka režiim, mis ei nõua infot sihtmärgi kohta. Rakett lihtsalt lendab välja ja lukustab ennast esimese asja külge, mida taevas näeb. See võimalus on mõeldud pigem kaitsvaks tegevuseks, kui vastaseid on suures ülekaalus.

Millal on kasutatud?

AMRAAM-tüüpi raketti kasutati esimest korda sõjalisel eesmärgil 1992. aastal, kui USA hävitaja USAF F-16D lasi alla Iraagi hävitaja MiG-25. Aasta hiljem lasid ameeriklased AMRAAMiga alla juba järgmise iraaklaste hävitaja.

2017. aasta seisuga on AMRAAM-tüüpi rakettidega alla lastud kümme lennukit.