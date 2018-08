Vanad-head viin ja rumm pole noorte seast kuhugi kadunud, aga „kommid“ ehk ecstasy ja muu narkootiline kraam on noortepidudel juba sama populaarsed, räägivad noored Eesti Ekspressile.

17-aastane Eliisabet tunnistas Ekspressile, et alkohol on nii kalliks läinud, et kõik sõbrad teevad „komme“. "Eelmisel aastal, mis see oli, vist detsembris, see oli see Cati pidu Macky Gee. Terve klubi käis ringi ja lõug mälus „kommi“," kirjeldas tüdruk.

Kõik noored tunnistasid, et "kommide" kätte saamine pole eriline vaev, põhiliseks narkolaboriks nimetasid nad tööstushariduskooli.

Refreeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.