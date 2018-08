Saaremaa vallavanem Madis Kallas (pildil) ei pea õigeks EKRE-sse kuuluva vallavoliniku Mart Saarso arvamust, kes nimetasseksuaalvähemusi invaliidideks ning kutsus üles neilt valimisõigust ära võtma.

Madis Kallase sõnul on Saarsoga tema postitusest rääkinud, ta selgitas oma üldisi põhimõtteid ja kartusi, mis võivad ühiskonnas aset leida.

“Eestis on arvamusvabadus ja kõigil on õigus oma seisukohti väljendada, et me saame nendega vaid nõustuda või mitte nõustuda Ka mina ütlesin, et mina tema postituse sisuga ei nõustu ja sellist sõnakasutust kuidagi heaks ei kiida,” rääkis Kallas läinud nädalal Õhtulehele. Tema sõnul vastutavad volikogu liikmed vastutavad oma sõnavõttude eest ise ning kui need on mingite õigusnormidega vastuolus, peavad vastavad ametkonnad sekkuma.

Hiljuti kirjutas EKREsse kuuluv Mart Saarso Delfi teatel oma Facebooki seinal, et "Austatud FB sõbrad, mul on ettepanek. Kõik need perverdid, kes mahuvad lühendi "LGBT" alla, tuleb arvele võtta, kui 100% vaimsed invaliidid, millega kaasneks valimisõiguse tühistamine."