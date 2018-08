"Ma kuulsin täna plahvatust, jäin seisma ja otsima taevast," kirjeldas Õhtulehele Tartus viibinud lugeja, kelle sõnul juhtus see 15:40 ja 15.47 vahel. "See kõlas nagu üksik äike," kirjeldas ta, kuid möönis, et tegu võis olla ka ülehelikiiruse ületamisest tekkinud pauguga.

Kolmas rääkis: "Olen ise 38-39 kilomeetrit põhja suunas, kella küll ei vaadanud, kuid kusagil kella 16 paiku kuulsin küll pauku."

Teisipäeval kell 15:44 toimus vahejuhtum, kus õhuharjutusalal Pangodi kohal Otepää lähistel tulistas Hispaania hävitaja Eurofighter eksikombel välja õhk-õhk tüüpi raketi. Kuna raketi täpset lennutrajektoori, asukohta ja seisukorda ei ole teada, siis palub päästeamet inimestel seda lõhkekeha iseseisvalt mitte otsima minna.

Juhtunud sündmuse valguses paneb päästeamet inimestele südamele, et kõik lõhkekehad on ohtlikud. Juhul, kui märgatakse esemeid, mis võivad olla raketi osad või rakett palub päästeamet seda mitte mingil juhul puutuda ning teatada leiust viivitamatult hädaabinumbrile 112.

Päästeameti demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen tuletab meelde, et kõik lõhkekehad on väga ohtlikud. "Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi. Ükskõik millise sõjamoonaga on tegemist, on see igal juhul ohtlik ja seda peab käsitlema ülima ettevaatlikkusega" rõhutas Pugonen.

Päästeamet juhib tähelepanu sellele, et mitte mingil juhul ei tohi kahtlast eset kaasa võtta ega liigutada.