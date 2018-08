Õhuväe ülem kolonel Riivo Valge ütles "Aktuaalse kaamera" stuudios, et tema sai lahingraketi eksikombel välja tulistamisest Hispaania hävituslennuki poolt teada poolteist tundi pärast juhtumi toimumist.

Valge põhjendas info sellist liikumist sellega, et eri riikide ja asukohtade vahel informatsiooni välja selgitamine võtab oma aja, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Esimene tõepärane informatsioon on siis, kui lennukid on maandunud. Oma kodubaasi jõudmiseks läks neil aega. Et siis välja filtreerida täpne informatsioon, läks omakorda aega ning meil see tõlkida ja edastada, läks ka natuke aega," seletas Valge.

Vaata pikemalt "Aktuaalse kaamera" videost!