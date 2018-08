Raplamaal veokiga kokku põrganud ja õnnetuses elu kaotanud 29aastane Taxify juht võis tegelda roolis kõrvaliste asjadega.

Eile keskpäeval, 12 tundi pärast traagilist õnnetust, on Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 46. kilomeetril nähtavus hea. Päike paistab kõrgel taevas ning Tallinna ja Pärnu suunal vurab sadu veo- ja sõiduautosid. Siinsel teelõigul on lubatud maksimaalne sõidukiirus 90 km/h, ent paljud juhid ei näikse seda jälgivat. Ikka vajutatakse gaasi rohkem ja sõidetakse veidi kiiremini.

Öisest sündmusest on teepervel söestunud veoauto raam, mille juures jalutab nõutult veose omanik – kogu last hävis öösel tulemöllus, pärast veoki kokkupõrget Taxify kirjadega Volkswagen Golfiga. Lätlasest rekajuht pääses eluga, 48aastane mees on haiglaravil.

Õnnetus juhtus esmaspäeval kella 23.15 ajal, kui Volkswagen Golf kaldus esialgsetel andmetel vastassuunda ja põrkas kokku veoautoga. Golfi juht ei olnud turvavööga kinnitatud, mistõttu ta paiskus kokkupõrke tagajärel välja ning hukkus sündmuskohal. Rapla politseijaoskonna patrullitalituse juhi Margus Kaldma sõnul selgitab õnnetuse täpsemad asjaolud välja alustatud kriminaalmenetlus. „Praeguseks kogutud tõendite põhjal on alust arvata, et juht võis roolis tegeleda kõrvalise tegevusega. Ka on selgunud, et sõiduauto juht ei kasutanud turvavarustust,“ kirjeldas Kaldma. Sõiduauto juhi võimaliku joobe tuvastab ekspertiis. Veoauto roolis olnud lätlane oli kaine.

Taxify kommunikatsioonijuht Marek Unt ütles, et õnnetuses osales Taxify rendiauto, mida juht kasutas alates juunist. “Viimane Taxify sõit autoga tehti möödunud reedel, seega ei juhtunud õnnetus ei töö ajal ega pärast töövahetust – tegu oli erasõiduga. Teeme politseiga koostööd nii palju kui võimalik. Tunneme kaasa õnnetuses hukkunud autojuhi lähedastele.“