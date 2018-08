„Hommikusöögiks oli meil täna hommikupõder ja punnjoogid müüziga,“ teatab väliseesti keelelaagri juhendaja Epp Adler. Uudissõnu on laagris tekkinud veelgi. „Karhtöölizalat on väga populaarne,“ naerab Epp. „Ja tere üümikust! On ka kuulda olnud, et üüzöll me magame.“