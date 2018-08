Peaminister Jüri Ratas peab kogemata lendu läinud raketi juhtumit kahetsusväärseks, kuid tänab õnne, et intsidendi tõttu keegi viga ei saanud.

"NATO õhuturbemissioon on väga oluline ja vajalik osa Eesti riigi julgeoleku tagamisest. Seejuures tuleb aga alati silmas pidada meie tsiviilelanike turvalisust. Täna aset leidnud ehmatav vahejuhtum möödus senise info kohaselt tänu jumalale ilma inimohvriteta, kuid on sellest hoolimata äärmiselt kahetsusväärne. Kaitsevägi koos õhuturbemissioonil osalejatega uurivad juhtunut ning seotud asutused teevad kõik endast oleneva, et inimeste turvalisus tagada," kirjutab Ratas sotsiaalmeedias.

Ratas rõhutab, et kui märkate esemeid, mis võivad olla raketi osad või rakett, siis neid ei tohi mitte mingil juhul puutuda, vaid raketist eemalduda ja teatada leiust koheselt õhuväe telefonil 717 1900 või hädaabinumbril 112. Kindlasti ei tohi raketti omal käel otsima asuda.