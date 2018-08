California osariigi nn kaksikpõlengud, ehk kaks tohutut metsatulekahju koondnimega Mendocino tulekahju on selle nädala alguse seisuga osariigi ajaloo kõige suuremad.

Mendocino on kõige suurem praegu möllavatest tulekahjudest, mida on kokku 16, lisaks mitmed väiksemad põlengud. Tulekahjudes on elu kaotanud seitse inimest ja hävinud on üle 1000 ruutkilomeetri maad, vahendab BBC.

Hävitavad leegid: vasakul asetsev elumaja on vaid mõne hetkega tulemöllus (AP/Scanpix)

Tuletõrjujate töö on erakordselt keeruline, sest puhuvad tugevad tuuled, kuid vihma pole tükk aega sadanud ja ilm on väga kuiv. Lähipäevil on Californias piirkonniti üle 40 kraadi kuuma. Kustutustöödega tegeleb 14 000 tuletõrjujat ja sajad appi kutsutud sõjaväelased. Teisipäevase seisuga on kontrolli alla saadud vaid umbes kolmandik põlengutest.

(AFP/Scanpix)

Olukorda ei leevenda ka president Trump, kes teatas Twitteris, et metsapõlengutes on süüdi California osariigi looduskaitseseadused. Kohalikud võimud ja päästetöötajad ei arva presidendi säutsudest suurt midagi. Trumpi sõnul on California erinevate loodust kaitsvate regulatsioonide tõttu kehv ligipääs potentsiaalsele kustutusveele. Selle väite lükkas aga kohapeal vägesid juhatav tuletõrjeülem Scott McLean ümber, öeldes: „Vett on meil küll ja veel. Hoopis meie muutuv kliima on see, mis viib järjest karmimate ja hävitavamate metsapõlenguteni.“

(AFP/Scanpix)

Erakordselt kuumad ilmad põhjustavad maastikupõlenguid mitmel pool mujalgi maailmas.