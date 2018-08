Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Pirko Pärila vormistas täna Tallinna külje all maantee ääres liiklusrikkumist, kui temast tuhises mööda pildil olev mikrobuss, pikad lauad auto tagant mitme meetri jagu välja rippumas.

Politseinikud võtsid autole sappa ja pidasid selle peagi kinni, kirjeldab Põhja prefektuur Facebookis.

"Autojuhil jäi esiti õigust ülegi, ta seletas, et on enda meelest lauad täitsa kenasti kinnitanud ja sedasi sobib maanteel sõita küll. Reaalsus oli aga paraku see, et lauad püsisid mikrobussis vaid ausõna ja suure usu najal," selgitab politsei.