Teisipäeva pärastlõunal tulistas õhuharjutusalal Hispaania hävitaja Eurofighter Pangodi kohal Otepää lähistel eksikombel välja õhk-õhk tüüpi raketi põhja suunas. Raketi lennutrajektoor, asukoht ja staatus on täpsustamisel. VAATA JÄRELE: õhuväe ülem kolonel Riivo Valge selgitas, miks Hispaania hävitaja kogemata raketi välja lasi ja kui suurt ohtu see kujutab: Õhuväe ülem kolonel Riivo Valge ütles täna õhtul antud pressikonverentsil, et teisipäeval kell 15.44 Hispaania õhuväe hävituslennuk tulistas välja lahingraketi. „Intsident leidis aset Lõuna-Eestis, Otepää kohal ja rakett läks suunaga põhja ja loode suunas,“ kommenteeris Valge tõdemusel, et raketi asukoht on praegu teadmata.

„Otsingu operatsioon on käivitunud ja on alust arvata, et rakett kokkupõrkes maapinnaga plahvatas, kuid kuna eksisteerib oht, et praegu on ta veel maapinnal lahingasendis ja ohtlik, siis otsustasime kohe teavitada elanikkonda, hoidmaks ohust eemale ja leidmisel koheselt teavitada õhuväge."

Raketil on enesehävitusrežiim, mis tagab eksilasu puhul selle hävimise õhus, kuid ei ole välistatud, et rakett maandus maapinnale. AMRAAM tüüpi raketi pikkus on 3,7 meetrit, läbimõõt 18 sentimeetrit, rakett kannab lõhkeainet. Raketi viimane oletatav asukoht oli Tartust 40 kilomeetrit põhja suunas. Kaitsevägi on käivitanud protseduuride kohase otsinguoperatsiooni, milles kasutatakse ka õhuväe koptereid. Juhul, kui märgatakse esemeid, mis võivad olla raketi osad või rakett, palub Kaitsevägi seda mitte mingil juhul puutuda, vaid raketist eemalduda ja teatada leiust koheselt Õhuväe telefonil 717 1900 või hädaabinumbril 112. Samuti palub Kaitsevägi raketti omal käel mitte otsima asuda.