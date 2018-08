“Meie peres keerleb kõik selle ümber, et vanematel oleksid omavahelised suhted korras,” sõnab Yoko Alender, et kuigi ta pole kodukana tüüpi, on pere tema jaoks maailmas kõige tähtsam.

“Me hoiame Priiduga teadlikult oma suhet – räägime teineteisega ja jälgime, et jutt oleks midagi muud kui ainult olmeteemal,” sõnab Yoko ajakirjale Tervis Pluss. “Ja mõnikord pean ma seda ka õigeks, et võtame omaette aega – läheme koos reisile vms. Minule ei sobi distantsabielu, vaid ideaalis jooksin abikaasaga koos igal hommikul ja õhtul tassi teed ning ajaksin natuke juttu.”