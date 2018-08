Euroopa Kohus leidis teisipäeval välja kuulutatud otsuses, et mitme aasta eest müügimaksu kehtestanud Tallinna linnal oli õigus seda teha.

Ka Eesti kohtud leidsid, et müügimaks ei ole Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiiviga vastuolus ning seega ei ole kaebajate taotlused tasutud müügimaks tagastada põhjendatud, vahendas ERRi uudisteportaal.

Tallinna kohtusse kaevanud Viking Motors AS TKM Beauty Eesti OÜ, TKM King AS ja Selver AS kaebasid otsuse Euroopa kohtusse.

Euroopa Kohus leidis, et kohalike maksude seadus andis kohalikule omavalitsusele õiguse müügimaksu kehtestamiseks ja see ei ole vastuolus Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiiviga.

Kohtuvaidlus müügimaksu üle algas juba 2015. aastal.