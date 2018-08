18. juulil tervisejooksule läinud Iowa ülikooli tudeng Mollie Tibbetts on tollest päevast saati teadmata kadunud. Vaevatasu tema leidmise eest on tõusnud rekordkõrgeks ning tema isa ütles pressikonverentsil, et neiu võis röövida keegi, kes tunneb Mollie't isiklikult. Mollie leidja vaevatasuks on nüüdseks juba üle 277 000 dollari (üle 239 000 euro), mis on osariigi ajaloos seni kõige suurem vaevatasu kadunud inimese leidmise eest. Tasu summa on tõusnud peamiselt tänu heasüdamlike inimeste annetustele. Politsei sõnul uurivad nad enam kui 200 vihjet tüdruku võimaliku saatuse kohta ning perekond teeb korduvaid sõnavõtte tele-eetris, et paluda vihjeid ja tütre vabastamist. 18. juuli õhtupoolikul lahkus sportlikult riides Mollie oma poiss-sõbrale kuuluvast kodust, et minna jooksma. Tema kavaler Dalton Jack kinnitas, et neiu võtab sörgile alati kaasa oma telefoni ja sammulugeja.

Kui esialgu otsiti läbi kõiki metsaradasid, millel Mollie armastas jooksmas käia, siis nüüdseks usub politsei, et tõenäoliselt ei kadunud ta seal. Kella kümne paiku õhtul avastas Dalton oma telefonist neiult saadetud selfi ning noormehe sõnul on pildilt selgelt näha, et tüdruk asub siseruumis. Politsei usub, et pilt tehti pärast tervisejooksu ja tüdruk jõudis sörkimast tagasi koju. Seda kinnitavad ka andmed neiu sammulugejalt. Tõenäoliselt rööviti ta õhtul või öösel majast.

Dalton, kes samuti aktiivselt otsingutes osaleb, on kahtlusalusena välistatud. Noormees töötas kadumise päeval ja sellele eelnenud päeval 160 km kaugusel ehitusel. Seda kinnitavad tunnistajad ja ehitusettevõte, kelle heaks ta töötas. Dalton saadab iga päev tüdruksõbrale tekstisõnumeid, kuid seni on need kõik lugemata-vastamata jäänud. Mollie töötas laste linnalaagris ning kui ta 19. juulil tööle ei ilmunud ega polnud ka haigusest teatanud, helistas tööandja ta pereliikmetele. Pärastlõunal võttis perekond ühendust politseiga, 20. juulil algas ulatuslik otsing. Politsei esindaja selgitas, et ta mõistab, kui valus iga päev Mollie perele, armsamale ja lähedastele on, kuid et avalikkusega saab politsei hetkel vähe jagada. Ta kinnitas vaid, et ühtki konkreetset kahtlusalust või vahistatud isikut neil pole.