Eelmisel kolmapäeval kõlasid Tallinnas Lasnamäel Mustakivi sillal tulirelvast lasud. Loetud tunnid hiljem reageerisid korrakaitsjad sündmusele Nõmmel, kus taas välkus legaalne tulirelv. Ja reedegi ei möödunud korrakaitsjatele relvadega seotud väljakutseteta. Taas oli Lasnamäel kuulda laske. Sedapuhku küll õhkrelvast.

Sündmusele reageerinud ametnikud olid tulistamiskohale tõmmanud ümber politseilindi ning seda parasjagu valvamas, kui ühel hetkel ilmus rahva seast noormeest, kes otsustas hakata tööd tegevaid ametnikke segama. Viimaks neid ka relvaga ähvardama. Ähvardaja peeti kinni ja konfiskeeriti tema mängurelv.

Mängurelv või mitte, aga kui sa lähed ametnikku sellega ähvardama, siis ei tasu ära unustada, et korrakaitsjal on vööl teenistusrelv, mida tal on õigus vahetu ohu likvideerimiseks kasutada.

Kui relvadega seotud väljakutsed muutuvad peaaegu igapäevasteks, siis tõenäoliselt ei pea kaua ootama, kui üks „tarkpea“ saab oma mänguasjaga avalikus kohas vehkimise eest kuuli kerre. Seejärel on muidugi üldsus tagajalgele aetud: miks küll tulistati inimest, kel käes vaid mänguasi? Kui politseiniku poole on suunatud relv, reaalne või selle jäljend, siis ta ei tee kohe vahet, kas too on õige asi või mitte. Tema jaoks on see relv.

Inimesed, palun võtke aru pähe! Relvad ei ole mänguasjad, millega arutult vehkida.