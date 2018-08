Prantsusmaal tuleb uus kooliaasta tänavu teisiti: jõustub nutiseadmete keeld koolides, mis tähendab, et Prantsuse koolilapsed peavad edaspidi igasugused internetiga ühenduvad vidinad enne tundide algust välja lülitama või üldse koju jätma. Pole üllatav, et president Emmanuel Macroni sisepoliitiline valimislubadus on pälvinud nii palju rahvusvahelist tähelepanu: laste ja noorte nutisõltuvus ei tunne riigipiire, ja oodatakse huviga, milliseid tulemusi annab prantslaste valitud ravimeetod.

Eestilgi on põhjust siinsed haridusametnikud ja koolijuhid peagi Prantsusmaale õppereisile saata. Et uuringute järgi oleme Euroopas esirinnas nii laste ülemäärase internetikasutuse kui ka küberkiusu leviku poolest, on igatahes tõsine ohumärk. Nutitelefonidest tingitud tähelepanu hajumisega, õpilaste suhtlemisraskuste ning õpimotivatsiooni kadumisega tegelevad siinmail õpetajad ja koolid suuremas osas omaette.

Enamasti ei keela kodukord telefonide kasutamist vahetundidel, ent kui rangelt kehtib nutikeeld ainetundides, sõltub suuresti õpetajate suutlikkusest end klassi ees kehtestada. Halvemal juhul tähendab aga pidev vajadus nutimaailma kaduvaid lapsi tagasi reaalsusesse tuua seda, et kõigil jääb vähem aega ja jaksu tegelikuks õppetööks.