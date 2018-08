Margus Tsahkna liitumisega on liikumine Eesti 200 kogumas aina rohkem hoogu. Kuidas mõjutab erakonnastuv liikumine teiste väiksemate erakondade positsioone?



Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on viis aastat tagasi tema erakonna algatatud plaan murda nelja kartelliga parteisüsteem langenud viljakale pinnasele. “Seda, et on võimalik Eestis moodustada 500liikmeline erakond, on teisedki eestlased tõsiselt võtnud. Margus Tsahkna on püstitanud ka meile tähtsaid teemasid ning tulevikus selgub meie koostöö tase.” Kas sarnaste ideedega erakonnad liidavad jõud kokku ning saavad üheks? Herkeli sõnul on teema jutuks tulnud, kuid jutt on väga varajases faasis ning sõltub suurel määral Eesti 200 arenguteest. ,,Kas ta tekib rohujuure tasandil liikumisele nagu vabaerakond või siis nagu teine mudel eesti väliajaloost on suure raha ja res publika stiiliga,” ütleb Herkel. “Tervitan sellist liikumist, mitte ei hakka appi karjuma, sest keegi tuleb samale mängumaale.”

Isamaa



Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et mõistagi on iga uus erakond konkurent teistele, ka suurematele erakondadele. „Kellele rohkem, kellele vähem, sõltub rohkem erakonna kujunevatest seisukohtadest ja maailmavaadetest. Praegu on raske öelda, kellele nad konkurentsi pakuvad,“ ütleb Seeder. „Nad on olnud seni ebamäärase sõnastusega. Nagu aru saime, on Margus Tsahkna eestvedaja ning tema seisukohad on kõigile teada. Iseasi on see, kas need sünnivad ümber või püsivad samana.“ Seederi sõnul määravad liikumise suuna ka uued liitujad. „Kui Eesti 200 hakkab koosnema teiste erakondade endistest liikmetest, siis pole tegemist ju uute ja värskete ideedega.“



Rohelised

Roheliste esimees Züleyxa Izmailova kinnitab, et Eesti 200 pole roheliste konkurent, kuna maailmavaated on erinevad. „Neil ei ole midagi pistmist keskkonnast hoolimisega. Mingeid uusi suundi nad paraku ei too ja inimesed kes seal on, kasvõi Tsahkna, on meile varasemalt tuntud keskkonnavaenuliku tegevuse pooldajana,“ arvab Izmailova. „Küll aga võivad uued tulijad valijad segadusse ajada üksteisest erinevate sõnumitega.“