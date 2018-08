Mart Laar kirjutas Postimehele arvamusartiklis suurtest sõnadest ja vähestest tegudest. Ta tõi oma arvamusloos välja mitmeid ettepanekuid. Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul on Laar lihtsalt hellaks muutunud. Laar soovib, et riigikogu valimistel seataks sisse nimekirjad, et ka üldnimekirjas otsustaks riigikogusse saamise valija, mitte erakonna kontori tahe. Karilaid ütleb, et avatud nimekirjad on olnud üks Vabaerakonna juhtmõtteid ja lisab, et ka tema suhtub sellesse ettepanekusse positiivselt. Laar kirjutab veel, et seadusega peaks sätestama, et riigikogu esimeest valitakse kaks korda ühe koosseisu ajal, mitte igal aastal ja ka seda, et riigikogu liige saab olla järjest kuni kahe riigikogu koosseisus. „Võtmaks «võimu ametnikearmeelt tagasi», oleks õige vähendada ministrite hulka nelja võrra ja sätestada seadusega, et kõrgemate riigiametite juhtideks saadakse vaid avaliku konkursi teel, ja ka, et sama isik saab sel kohal püsida maksimaalselt kahel ametiajal,“ on Laar veendunud.

Kadri Simsoni sõnul on tore näha, et endine peaminister Mart Laar näeb endiselt vajadust Eesti elu edendada ning on ühiskondlikult aktiivne. "Mart Laari väljapakutud ideed on aga suures osas juba varasemalt laual olnud mõtted, mille üle on aastate jooksul korduvalt arutletud. Antud ideede hulgas on võimalik näha ka Keskerakonna programmilisi jooni – pean siinkohal silmas presidendi valimiste korra muutmist. Keskerakond on teadupärast pikalt olnud seisukohal, et presidenti peab valima rahvas."

Karilaid on viimasega nõus: „Presidendi valimine on vaja anda otse rahvale, siis jäävad erakondlikud tagatoa mängud tahaplaanile.“ Siiski lisab: „Täna on Keskerakonnal 27 mandaati, sellest ei piisa, et otsevalimine seadustada.“ Harvema esimehe valimise kohta arvab Karilaid teisiti: „Rahvas võiks oma saadikut nii kaua valida kui on usaldust. Rahva tahet ei peaks siin kärpima. Maaelu- ja regionaalhaldusministri portfellid võiks tõesti ühendada, annaks kaalu ja täna puuduvat mõju juurde. Mitu korda riigikogu esimeest valitakse – 2 või 4, on detail, mis ei muuda eriti midagi. Aastas korra poliitilist rivistust teha mõjub distsiplineerivalt.“ Karilaiu sõnul annaks võimaluse poliitikat kiiremini ellu viia see, kui minister saaks võimalusel kohe kantsleri välja vahetada.