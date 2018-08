Võistlusel põrunud sportlane saab telekaamerate ees nördinud silmil seletada, mis ikkagi nihu läks. Aga kui palju jätab ta rääkimata? Spordis on endiselt tabusid, millest avalikult silpigi ei poetata.

Iirlased toetasid tänavu rahvahääletusel abordikeelu tühistamist. Abordi üle on palju arutatud ka Poolas, kus viimastel aastatel on üles kerkinud algatused abordiõiguse piiramiseks. Kas Eestis peab abortide rahastamine Haigekassa poolt jätkuma või on aeg seniste otsuste ümberhindamiseks, selgub tulises väitluses.

Arutelu juht: Karin Kase (Eesti Väitlusseltsi treener ja kohtunik)

Osalejad: POOLT: Made Laanpere (Tartu Ülikooli naistekliiniku arst-õppejõud); Nika Kalantar (feminist ja kultuuritöötaja), Piret Räni (kunstnik) VASTU: Urmas Viilma (Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop), Helle-Moonika Helme (EKRE poliitik), Helle Kullerkupp (koolitatud ämmaemand, loodusraviterapeut ja EKRE Pärnumaa ringkonna juht)

Akustiline kontsert InBoil ja elu Eestis

11. august 2018 kell 15.00-16.30



InBoil ehk Andrus Rootsmäe paitab kuulajate kõrvu ja meeli akustilise kontserdiga. Kas sellist Eestit me tahtsimegi? Mida toovad järgmised 100 aastat? Koos otsime vastuseid.

Kuidas teha lima või selfit ehk Miks sa ei oska lapsega rääkida?

11. august 2018 kell 17.00-18.30



Mille poolest erineb nutipõlvkond varasematest generatsioonidest? Kuidas õpetada, suunata ja kõnetada last, kes ei tõsta pilkugi ekraanilt? Ja mida võiks lapsevanematel noortelt juutuuberitelt ja Instagrami staaridelt õppida olla?