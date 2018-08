Võistlusel põrunud sportlane saab telekaamerate ees nördinud silmil seletada, mis ikkagi nihu läks. Aga kui palju jätab ta rääkimata? Spordis on endiselt tabusid, millest avalikult silpigi ei poetata.

Juba teist aastat järjest on Õhtuleht arvamusfestivalil kohal. Õhtulehe alalt leiab põnevaid arutelusid sporditabude ja abordi teemal, aga ka õpitoa, kuidas lapsi mõista. Loomulikult ei puudu ka meelelahutuslik mõttepaus – kuulajate kõrva paitab akustilise kontserdiga InBoil.

Iirlased toetasid tänavu rahvahääletusel abordikeelu tühistamist. Abordi üle on palju arutatud ka Poolas, kus viimastel aastatel on üles kerkinud algatused abordiõiguse piiramiseks. Kas Eestis peab abortide rahastamine Haigekassa poolt jätkuma või on aeg seniste otsuste ümberhindamiseks, selgub tulises väitluses.