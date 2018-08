Kohalik ettevõtja Alo teadis rääkida, et tema juurde tuli jalgrattal umbes kümneaastane poiss. "Ütles, et mõis põleb. Helistasin kohe 112 ja kui kõne oli pooleli, siis läksin vaatasin. Tossas," selgitas ta.

Päästeameti pressiesindaja sõnul on tegemist kolmanda kategooria väljakutsega, mistõttu on sündmusele reageeritud suurte jõududega.

"Tuld ma ei näinud. Ja kui esimene ekipaaž kohale jõudis, siis polnud veel tuli ka väljas. Ajaks, mil teine ja kolmas auto tulid, olid leegid juba väljas ja ilmselt on põleng nii raju, et nad saidki vaid piirata, mitte tervenisti ära summutada," jätkab ta. "Kaks tundi hiljem vaatasin, kuidas seinad sisse kukkusid."

Mees arvas, et sama poiss, kes tema juurde tuli, võis olla tulekahju põhjustajaks. "Ma küsisin tema käest erinevaid küsimusi ja ta hakkas ennast järjest sisse rääkima. Esialgu ütles, et tema ei tea midagi, siis hakkas pihta, et ta ise oli seal sees, kuna nii kui ta leeki nägi, hüppas aknast välja," ütleb ta. "Eks ta ilmselt tikkudega mängis seal, kuna tunnistas, et püüdis kustutada ka," arutleb ta.

"Ütles, et kaks sõpra olid ka veel aga jutust tundus, et võib-olla ei olnud ka neid sõpru seal. Üritas pigem enda pealt ära lükata. Lõpuks ei ole enam vahet ka. Selgitatakse välja. Päästjad teavad ka tema nime."

Eesti mõisaportaali järgi on Kurna mõisa esmamainitud 1384. aastal. 19. sajandi teisel poolel ehitati mõisakompleks ka esinduslikuna välja. Tollal püstitati sinna historitsistlik puidust peahoone. Lameda katusega hoone oli otstest kahekorruseline, keskelt aga ühekorruseline. Hoone parempoolse otsaga liitus esiväljaku ääres paiknev pikk ühekorruseline tiibhoone.