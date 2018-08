Frankfurdi lennujaamast Saksamaal evakueeriti täna sadu inimesi, kirjutas Bild. Reutersi sõnul toimus lennujaamas politseioperatsioon, kuna turvakontrollist lipsas läbi vähemalt üks illegaalne isik. Bildi andmetel otsiti lennujaamast täiskasvanut ja ühte last.

Lennufirma Lufthansa säutsus täna pärastlõunal Twitteris, et väljumisi ei toimu lennujaama A- ja Z-aladelt. B- ja C-ala terminalidest väljumised toimuvad. Lisaks teavitas ettevõte, et transiitaladelt 2 ja 3 on reisijad evakueeritud.

Lufthansa sõnul ei ole veel selge, kuidas juhtum mõjutab lennuplaane. Bildi andmetel puudutab vahejuhtum vähemalt 13 000 inimese reisiplaane. Juba on tühistatud 50 lendu.

Lufthansa teavitab, et lennujaama viivatel teedel on liiklusummikud ning soovitab reisijatel kasutada ronge. Frankfurfi lennujaama kodulehe andmetel on politseioperatsioon A- ja Z- aladel lõpule viidud. Mõjutatud piirkondades taastatakse lennuliiklus järkjärgult. Täna Frankfurdi kaudu lendavatel reisijatel soovitatakse kontrollida oma lennu staatust veebikanalitest.

Müncheni lennujaamas leidis hiljuti aset samasugune intsident, mille tulemusel tühistati üle 300 lennu, kirjutab Iltalehti.