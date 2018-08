Saksamaal mõistis Dresdeni kohus kelmuse eest neljaks aastaks vangi endise valitsusametniku Peter E. (71) ja kolmeks aastaks ja üheksaks kuuks vangi tema abikaasa Irene (67), vahendab Bild Online.

Nimelt selgus, et Peter E. oli 20 aastat tagasi simuleerinud usutavalt Alzheimeri tõbe. Arstid kinnitasid, et Saksimaa liidumaa majandusministeeriumis töötanud mees on kontaktivõimetu, käitub kontrollimatult ning vajab ööpäev läbi hooldust. Peter E. saadetigi 51 aasta vanuses ennetähtaegselt pensionile.

Pärast pensionile jäämist sõitis Peter E. koos abikaasaga elama Lõuna-Ameerikasse Paraguaysse. Seal andsid nad muu hulgas pseudonüümi „Krahvinna Elene Eligir ja Freddy Menzel“ all välja raamatu väljarändajate elust. Paar andis ka intervjuusid, esines loengutel ja sõitis palju maailmas ringi.