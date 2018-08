Juuli lõpus 60. sünnipäeva tähistanud USA kosmoseagentuur NASA nimetas üheksa astronauti, kes lendavad tuleval aastal Boeingu ja SpaceXi erakosmoselaevadega orbiidile. Nende seas on ka Eesti juurtega astronaut Nicole Aunapu Mann.

USA kosmoseagentuur NASA teatas, et järgmisel aastal stardivad pärast seitsmeaastast vaheaega USAst taas mehitatud kosmoselaevad. Appi tulevad erafirmad SpaceX ja Boeing. SpaceXi ehitatud Grew Dragon 2 mehitamata katselend on planeeritud selle aasta novembrisse ja esimene mehitatud lend tuleva aasta aprilli. Boeingu ehitatud CST-100 Starlineri mehitamata katselend on planeeritud selle aasta lõppu või tuleva aasta algusesse ning esimene mehitatud lend peaks toimuma tuleva aasta keskpaigas.

Vanaisa sündis Tallinnas