Sarja fännid on ootamatust halvast uudisest löödud, osad arvavad, et teadaanne on hoopis nali. Kahjuks vastab uudis kaheksa hooaega eestlasi lõbustanud seriaali kohta aga kindlasti tõele.

"Meie stsenaarium käis Venemaa seriaali järgi, see on sisseostetud formaat, ja ka Venemaal sai see sari nüüd läbi selle sama osaga, mis meil. Küll Venemaal oli seal veel paarkümmend osa, aga seal samamoodi lahkusid kaks peaosalist. Tegelikult selline osa kandvast rollist „Köögis“ sai ka Venemaal läbi, siis otsustati, et on ka siin õige koht asjale punkt panna," selgitab Kasearu.

Neli aastat kokarollis mänginud Kasearu nendib, et eks tal on ikka kurb meel, et see projekt nüüd otsa sai. "Eks ikka on natukene kahju. Meil oli väga lahe seltskond ja punt seal koos. Iga sellise toreda ja lõbusa seikluse lõppemise üle on ikka kahju, kui see läbi saab," sõnab ta.

Kasearu sõnul oli saate tiimile juba varasemalt teada, et see nii läheb. "Kõigil oli kahju, et nii tore asi läbi sai. Meil hästi vedas seltskonna ja kogu tiimiga, nii tehnilise poole tiimi kui ka näitlejatega, kõik olid väga lahedad. Meil oli väga lõbus ja sai palju nalja koos. Tunne on üsna sarnane kõigil. Aga eks elus on ikka nii, et iga asi saab kord läbi ja tulevad uued asjad!" jääb mees positiivseks.

Positiivsuse säilitab ka Indrek Taalmaa, kes sarjas nõudlikku peakokka Sheffi mängis. “Sellest pole midagi, kui tegemine mõneks ajaks ootele jääb. Küll tuleb mõni teine kanal, kes sellest huvi tunneb: iial ei tea. See on väga hea stsenaarium ja võiks jätkuda küll,” sõnas Taalmaa Diktorile.

Kasearu teleekraanil nõndapea ei näe, mehe sõnul on tal teletööst nüüd hetkeks paus. Küll aga lööb mees kaasa Urmas Eero Liivi filmis "Kiirtee põrgusse".

Kahjuks ei saa "Köögi" fännid järgi vaadata ka seriaali varasemaid hooaegu. Kuna sarja formaadiõigused ei kuulu kodumaistele tegijatele, on Kanal 2 VeebiTVs "Köögi" iga episood üleval vaid 30 päeva.

Kanal 2 produktsioonijuhi Mari-Liis Veskuse sõnul ei pea televaatajad aga kurvastama, sest kanalisse jõuavad sügisel uued sarjad.

"Kanal 2 sügishooajal rõõmustame vaatajaid paljude uute saadete, aga ka jätkuvate lemmikutega. Küll aga tõesti mõni eelnevalt vaatajaid rõõmustanud saade uuel hooajal ei jätku, nt "Köök" ja "Siberi võmm". Sarjahuvilised ei pea aga kurvastama, sest nende asemel tuleb sügisel 25. sünnipäeva tähistava Kanal 2 programmi kaks uut telesarja. Neist seriaalidest ja teistest uhiuutest saadetes räägime täpsemalt augusti keskel sügishooaja eel," ütleb ta.