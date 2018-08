"Eks esialgu tegi otsustamise raskeks see, et pean head raadiosõbrad praegu eemale jätma ja raadiost on aastatega juba teine kodu saanud," lausub ta. "Aga kuna uus meeskond on nii tore, läks otsustamine kohe lihtsamaks. Ootan juba põnevusega uut saadet!"

"Muidugi, see otsus ei tulnud absoluutselt kergelt," lausub Piret Laos, kes seni on rõõmustanud ja äratanud oma häälega raadio MyHits kuulajaid ning kes ei ole võõras ka Raadio Elmar austajaile.

"Ma olen ikkagi nii pikki aastaid raadios töötanud ja eelnev telekogemus mul puudus." Otsus pakkumine vastu võtta nõudis Piretilt omajagu aega, aga samas tunneb ta, et kindlasti on see väga tore võimalus.

Piretile on tuttavad nii otse-eetri kui ka varajase ärkamise võlud. Seepärast ei muretse ta selliste detailide üle, mis teda sügisel saatma hakkavad. "Selles mõttes ei ole mul probleemi. Olen aastaid ärganud väga vara ja eks see ärkamise kellaaeg saab ilmselt olema umbes sama."

"Eks peab vaatama, mida esimene nädal toob," lausub hommikuprogrammi värske saatejuht kergel toonil ning tunnistab, et tänapäeval ei erine raadiotöö oluliselt telest. "Praegu on raadiotöö piisavalt interaktiivne: tihti lisatakse sinna kaameraid ja sotsiaalmeediat. Sellealane kogemus on mul juba olemas," räägib Piret.

Piretit on meediatöö köitnud seetõttu, et teemad, millest kõneleda, on palju. "Teemad ei lähe kunagi üksluiseks. Juba raadios olen näinud seda, et külalised on iga päev väga erinevad ja erinevatest valdkondadest."

Neiut ennast paelub enim kultuur ja muusika. See viimane on Pireti jaoks eriti hingelähedane.

Küsimuse peale, kas Kanal2 oma värske hommikusaatega plaanib vaikselt "Terevisiooni" kanna peale astuda, naerab Laos kergelt. "Olen pisut seda konkurentsijuttu kuulnud, aga meie keskendume eelkõige enda tegemistele. Loomulik ja arusaadav, et saated on sarnasel ajal, mis paneb mõtlema konkurendile. Aga otseselt kanna peale astumine... Ütleme nii, et tore, kui inimestel on valikut."

Oma tulevaste kolleegide Jüri Butšakovi ja Robert Rooliga on Piretil ka eelnevalt kokkupuuteid olnud. "Nad on väga toredad inimesed," kinnitab Laos.