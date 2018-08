Liina Kersna kirjutab Eesti Päevalehe veergudel hiljutise väikese Martini juhtumi näitel, et Tallinna lastekaitses toimuv oleks mujal poliitiline enesetapp. Ta lisab, et Tallinn ei ole suutnud turvakodusse sattunud lastele stabiilsust tagada. "Eile arutasime neli tundi sotsiaalkomisjonis muude teemade seas väikese Martini juhtumit, kus Tallinna sotsiaalametnikud solgutasid aasta jooksul perest eraldatud väikest poissi kolme turvakodu vahel, leidmata talle stabiilset kasvukeskkonda. Hoolimata sellest, et poisil on olemas tädi, kelle pere on valmis teda enda juurde võtma," kirjeldas Kersna. Ta tõi välja, et kui eelmisel aastal hoiti Tallinnas üle kolme kuu turvakodus 30 kuni kuueaastast last, siis ülejäänud Eestis oli selliseid lapsi vaid kümme.

Ema on sõltlane

Nelja-aastasest Martinist kirjutas Eesti Ekspress esimest korda 18. juulil. Loost selgus, et Martini ema ja isa on narkosõltlased. Poiss on koos õdedega üles kasvanud SOS lastekülas. Kui Martini tädi Marion on teinud edukat karjääri ning loonud pere, siis poisi emal pole nii hästi läinud. Naine ei suutnud lapse kasvatamisega toime tulla ning andis ta eelmise aasta suvel turvakodusse. Erinevate turvakodude vahet pidi Martin käima üle aasta. Tädi soovis hooldusõigust