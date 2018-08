Pärnumaal Mõisakülas asuvas Pööravere vanas koolimajas on avatud kino, aga mitte niisama lihtsalt kinosaal toolidega. Istumise-lebamise jaoks on saali toodud vannid!

Pööravere koolimaja saali on toodud 12 vanni, mis on täidetud patjadega, et kinokülastaja end mõnusalt ja mugavalt tunneks.

Salapära lisab vannikinole ka asjaolu, et viimase hetkeni hoitakse filmivalikut saladuses. 25-eurone kinopilet sisaldab ka õhtusööki.

Vannikino sõbrad sotsiaalmeedias on jaganud eeliseid, miks just Pööravere kinno tulla:

keegi ei söö, joo ega krõbista filmi ajal

saad tõeliselt mugavas asendis filmi nautida

võid tulla oma sõprade ja oma filmiga

pärast filmi ootab sind õhtusöök

Põhiliselt koolimajana ja raamatukoguna kasutuses olnud hoone on ehitatud 1939. aastal arhitekti Mart Merivälja poolt.