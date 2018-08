Ka bistroo Usin juhataja Marina Demodova sõnul pakutakse seljankat just vastutulelikkusest klientidele. "Põhjuseks ei ole pohmellis kliendid, vaid firma pikaaegne kogemus ja vastutulek klientide soovile nädala alguses just seljankat tellida," ütleb ta. "Kõik kiidavad ja jätkame samas vaimus."

Mitmed söögikohad pakuvad esmaspäeviti seljankat klientide soovil, mis soovide taga on, nad aga ei tea. Tallinnas Snelli pargi ääres asuvas Perrooni kohvikus pole vürtsika supi pakkumine kindel reegel. "Pikaaegne toitlustuses töötamine on andnud klientidelt tagasisidet, et seda küsitakse tõesti esmaspäeviti rohkem," tõdeb kohviku juhataja Riina Mango. "Ja mis seal salata – esmaspäeviti on seljanka müük parem kui teistel tööpäevadel."

Samas serveerib Tartus asuv Taksi pubi seljankat just neil päevadel, kui kliendid peaparandust otsivad. "Meie pubis on seljankapäev reeglina laupäev. Seda tõesti seetõttu, et paljud kliendid otsivad just siis eelmise päeva pidustuste tõttu pisut peaparandust," räägib pubi esindaja. "Kogemus näitab, et pärast suuremat festivali, nagu nüüd oli Augustibluus, liigub linnas seljankasoovijaid veel ka esmaspäeval."