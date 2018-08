Tiina (nimi muudetud) rääkis Delfile, kuidas ta tegi seitse kuud tagasi uue liitumise Elektrileviga ning elektrikasutamist pidi edastama kaugloetav elektriarvesti.

"Kõik kuud said arved kenasti tasutud," räägib naine. Kuid augusti alguses tuli talle ebameeldiva üllatusena 200-eurone lisaarve.

Selgus, et kaugloendur polnud mingil põhjusel õigesti töötanud ning seetõttu saabusid kliendil arved, kus oli prognoositav elektri kasutamise hulk. "Mina ei suutnud seda kuskilt välja lugeda, et need on prognoositud arved," nentis naine, kes on pettunud, et peab firma vea tõttu rohkem raha välja käima.

