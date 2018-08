Kahe aasta eest topeltkodakondsusega riigikogulastele tuld andnud EKRE on leidnud end olukorras, kus vajaliku nimena kandideerib konservatiivide nimekirjas riigikokku kahe kodakondsusega Jaan Männik.

Kaks aastat tagasi ütles riigikogu EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas: "Tekib küsimus, kelle huve esindavad riigikogu liikmed, kes omavad ka teiste riikide kodakondsust,” ning nimetas Imre Sooääare ja Valdo Randpere riigikokku kuulumise julgeolekuriskiks. EKRE fraktsioon esitas riigikogu juhatusse ka vastava avalduse, mis taotles kahe riigikogulase tööpostilt lahkumist. Nüüd kandideerib EKRE nimekirjas riikikokku Jaan Männik, kes valituks osutuna poleks nõus loobuma Rootsi kodakondsusest. “Kui mina leppisin kokku EKREga, et ma nende nimekirjades kandideerin riigikokku, siis mina ütlesin ka nendele, et oleme nüüd ausad. Meil ei ole kõigis küsimustes üksmeel,” ütleb Jaan Männik, endine Eesti Panga esimees. “See millest ma kõige rohkem rääkisin oli, et mul on täiesti teine nägemus seksuaalvähemuste küsimuses. Täiesti teine nägemus.”

Ka kodakondsuse küsimuses jääb mees kompromissituks. “Minu kodakondsus jääb nii nagu ta on. See ei muutu. See on minu otsus.”

Männik kui EKRE erand Henn Põlluaasa hoiakud topeltkodakondsuse seadustamise suhtes pole muutunud. Siiski leiab Põlluaas, et riigikokku pääsedes ei survesta erakond Männikut Rootsi kodakondsusest loobuma. “Eesti on teinud erandi väliseestlastele kes olid sunnitud riigist põgenema ja jääma enam kui pooleks sajandiks eksiili ja polnud teist võimalust kui võtta endale ja oma lastele teise riigi kodakondsus,” ütleb Põlluaas. “See on lihtsalt ajalooline parandamatus.” Sõja tõttu Rootsi põgenenud eestlaste perre sündinud Männik on terve elu tundnud end välismaalasena. “Kui läksin esimesse klassi, siis olin ainus inimene, kellel polnud rootsipärane nimi. Poliitkorrektne rootslane võtab su omaks, aga ta küsib siiski, et kust sa tegelikult pärit oled? Selline oli mu tunne terve aeg, kui Rootsis elasin,” meenutab Männik.