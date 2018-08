"Ma arvan, et ta on andekas tüüp, kes on õigel ajal õiges kohas ja tabab hetke vaibi," räägib muusik ja Raadio2 saatejuht Kaarel Kose hetkel ühest kuumimast nimest Nublust.

"Tal on väga leidlikke sõnu ja viimaste lugudega on esitus astunud ka suure sammu edasi," ütleb Kose. "Ta on piisavalt pehme ja oma teemavalikutes ka kohe väga hõlpsasti vastuvõetav laiale publikule," leiab Kose.

"Kindlasti läheb tal hästi ja tal on tegelikult kõik eeldused pikaks ja ägedaks artistikarjääriks. Aga et üks parajasti läbimurret nautiv popartist tervet skeenet muudaks, pole päris lõpuni kindel," ütleb Kaarel.

"Ta pigem esindab värsket uut hiphopilainet ja ta pole ainuke, kes seda teeb. Loomulikult on kogu maailmas hiphop pidevalt muutumas ja see, et ta Chance the Rapperilt, Lil Uzi Vertilt ja teistelt snitti võtab on loogiline ja siin väga värske. Kindlasti leidub neid, kes omakorda temalt üht-teist üle võtavad. Täna on kindel, et väga paljud artistid tahavad Nubluga koostööd teha ja kindlasti on tal veel hitte varrukas. Aga küll tuleb järgmine nii-öelda sensatsioon ka."