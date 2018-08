Arco Vara alustas korterite müüki Pärnu kesklinna jõe kaldale Vesiroosi 1 kinnistule kerkivasse puidust kortermajja. 20 korteriga elamu valmib tuleva aasta sügisel.

Eestis ainulaadne keskkonnasõbralik puitelamu tuleb osaliselt kolme- ja osaliselt neljakordne, hoonealuse pinnaga 450 ruutmeetrit. Majas on ühe- kuni neljatoalised rõduga korterid, kust avanevad võrratud vaated Pärnu jõele. Neljatoalise korteri juurde kuulub panoraamvaatega katuseterrass. Elanike mugavusele mõeldes tuleb hoonesse ka lift.

Alpi mägikülade ja Skandinaavia puitmajadest inspireerituna ühendab Vesiroosi 1 elamu endas traditsioonilise puidu ning nüüdisaegsed tehnoloogiad ja ehituskvaliteedi.

Elamu on B-energiaklassiga, majal on kolmekordsed pakettaknad, soojustagastusega ventilatsioon ja vesipõrandaküte. Siseviimistluspaketti kuuluvad tammeparkett, kvaliteetsed siseuksed, seina- ja põrandaplaadid, duši- ja tualettruumi sisustus ning süvistatud valgustid. Korteri hind sisaldab ka panipaika ja parkimiskohta. Esimesel korrusel on elektriautode laadimispunkt, maja lastele kerkib hoovi mänguväljak.

Arendaja, osaühingu Mix Fix Arendus esimene Pärnu jõe äärde kerkinud puidust kortermaja, seitsme korteriga Jõeranna villa, valmis selle aasta algul ja võeti väga hästi vastu.

