Eelmisel nädalal teatas saatejuht, laulja ja blogija Helen Adamson Instagramis, et loobus lõpuks täielikult liha söömisest. Naine kirjutab oma blogis, et pärast seda on tema poole pöördunud mitmed inimesed, kes küsivad, millised mõnud naise elus üldse nüüd alles on.

"Ma ei söö liha, ei joo kohvi ega tarbi alkoholi, ei suitseta, ei tarvita narkootikume. Nali naljaks, aga seda küsimust küsitakse ka tõsimeeli ja ainus, mida ma oskan selle peale vastata, on et minu jaoks on selline arusaam s*tt arusaam elu mõnudest," vastab naine konkreetselt. "Mul on kahju kui kellegi jaoks on need ainsad elu mõnusad osad…"

Adamson kirjutab, et ei pea mõnu otsima mõnuainetest ega toidust. "Mul on hea meel, et minu elu mõnusaimad hetked on seotud looduses viibimise ja lähedastega aja veetmisega. Vot need oleksid mõnud, millest oleks mul juba väga raske loobuda. Liha ja kogu see ülejäänud nimekiri isegi ei ahvatle mind!" kinnitab ta.