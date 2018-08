"Frasieri" täht Kelsey Grammer tunnistas Conan O'Brieni jutusaates, et tal on jalgevahele tätoveeritud oma neljanda abikaasa Kayte nimi.

Grammer abiellus Kaytega pärast seda, kui oli oma kolmandale naisele Camille Grammerile ("Beverly Hillsi tõelised koduperenaised") truudust murdnud.

Uus abikaasa Kayte on kandnud hoolt, et tema kuulus mees võõraste naistega enam ei mehkeldaks. Grammer rääkis O'Brienile, et abikaasa veenis teda tätoveerima paremale kubemele nime Kayte.

"Nii et kui ma kunagi peaksin arvama, et kõrvalhüpe on hea mõte, siis see isik ... saad aru ... loeks, et sel konkreetsel riistal on juba omanik olemas."