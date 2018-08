Sügis on peagi käes ja lapsed taas kooliteed alustamas. Nüüd maksab koos lapsega vaadata üle tema tuba – kas see on puhas ja innustab tegema koolitöid? Kas toas on piisavalt valgust ja hubasust, kas on loodud sobiv keskkond nii mängimiseks kui ka puhkamiseks?



Disainer Helen Mäkela jagab sisustusnippe, mis muutliku meelega noortele meeldida võiksid.

Kasuta värve. Mahedad ja pastelsed toonid mõjuvad rahustavalt ning neid on lihtsam kokku sobitada erksavärviliste detailidega nagu diivanipadjad, kardinad, plakatid seintel, vaip jne.

Eelista värvimist tapeedile. Värviparanduste tegemine või värvitud pinna pesemine on kindlasti kiirem ja lihtsam töö kui väikese täkke või pleki eemaldamine tapeedilt. Vajadusel saab vana värvi kiiresti üle värvida ja ongi toas uus meeleolu!

Seinte ja lagede värvimine on hea ja odav viis ruumi ilmet muuta ja üldmuljet värskendada. Tihti eksitakse aga selles, et vana värv kaetakse lihtsalt uue värvikihiga, mis ei garanteeri värvipinnale pikka eluiga ega pruugi anda ka soovitud lõpptulemust.

Et töö ise oleks nauditav ning lõpptulemus kauakestev, soovitavad Bauhofi eksperdid teha värvimiseks mõned ettevalmistustööd. Kindlasti tuleb värvi valikul lähtuda …

Loe edasi Bauhofi remondiblogist SIIT!