Lääne-Tokyos leiti ühe põhikooli alt 1400 tulirelva ja 1200 mõõka, mis pärit arvatavasti II maailmasõja päevilt.

Granaadid ning püssi- ja suurtükikuulid leiti paari meetri sügavuselt Nishitokyo linnast Tanashi põhikooli alt, kirjutab Jaapani päevaleht The Mainichi.

Ametnike sõnul avastati relvaladu juulis alanud kaevatööde käigus. Koostöös politsei ja kaitsejõududega eemaldati relvad koolipiirkondadest. Tõenäoliselt jäeti need leiukohtadesse pärast sõda, 1945. aastal. Jaapanis leitakse veel praegugi ka elurajoonidest tulirelvi ja lõhkemata pomme, kuid on harv juhus, et välja tuleb nii suures koguses relvi, mida kasutas Jaapani imperialistlik armee.