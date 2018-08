Vana jahimees räägib seltskonnas:

"Tiigreid on erakordselt lihtne küttida. Nende silmad hiilgavad nagu kaks tõrvikut ja seepärast on neid viiekümne sammu peale näha. Tuleb ainult silmade vahele lasta ja ongi kõik."

Mõne aja pärast tuleb jahimees tiigrijahilt saagita tagasi.

"Kus siis teie lastud tiigrid on?" küsitakse talt.

"Te ei suuda endale ette kujutada, kui kavalaks need loomad on muutunud," kaebab jahimees. "Nüüd käivad nad kahekaupa ja kummalgi on üks silm kinni. Sihid silmade vahele, ja nad jooksevad laiali."