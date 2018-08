"Ja Nublu on täna kindlalt suurem, kui meie olime tema hype-parabooli samas kohas. Peamiselt seetõttu, et ta räägib teemadel, mis on vastuvõetavad kõigile. Ta meeldib kõigile. 5MIINUST ei meeldinud kunagi kõigile ega tahtnud meeldida kõigile," tunnistab Estoni Kohver.



"Mis puutub räpiskeene muutmisse, siis ta on kindlasti seda juba teinud. Kui mitte tervet skeenet, siis vähemalt selle tasakaalu. Ta on lisanud jälle kulbitäie lõbusat ja ennast mitte nii tõsiselt võtvat muusikat. See on suurepärane, sest ainult niimoodi saame Eesti räpi tõsipeade lörtsiste kombitsate vahelt ära päästa."