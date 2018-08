Hollywoodi legend Robert Redford teatas, et lõpetab ligi 60 aastat kestnud näitlejakarjääri.

81aastane Redford ("Kõik presidendi mehed", "Hobulausuja") ütles ajakirjale Entertainment Weekly, et tema viimaseks filmiks jääb tõsielul põhinev krimikomöödia "Vanamees ja relv".

A post shared by Robert Redford Daily (@robertredforddaily) on Feb 14, 2018 at 5:17pm PST

"Ära iial ütle "iial", aga ma olen otsustanud, et sellega mu näitlemine piirdub ning ma liikun pensionile mineku poole, sest olen näidelnud 21. eluaastast peale."

A post shared by NK Skrädderi (@nk_skradderi) on Aug 6, 2018 at 10:53pm PDT

Hollywoodi veteran on varem öelnud, et pärast näitlejaameti mahapanekut keskendub ta lavastamisele. 1981. aastal filmiga "Tavalised inimesed" parima režissööri Oscari võitnud Redford, kelle kontol on kümne filmi lavastamine, ei välistanud ka uues intervjuus kaameratagust tööd. "Eks me näe," oli tema kommentaar.