"Ei, kindlasti minust ei saa Eesti 200 tegevjuhti," vastas Tsahkna. "Ma olen käinud Eesti 200 üritustel ja nende ajurünnakutel ja see sisu, mida nad seal arutavad ning kastist väljas ideed - need on tegelikult väga sümpaatsed, aga kindlasti minust ei saa tegevjuhti," lubas ta ja lisas, et elab liikumisele lihtsalt kaasa. Seda, kas Eesti 200 muutub erakonnaks, pole Tsahkna teada veel langetatud.